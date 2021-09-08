مصرع وزير روسي خلال تدريبات في منطقة القطب الشمالي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن وفاة رئيسها، يفغيني زينيتشيف، يوم الاربعاء، جراء حادث وقع خلال تدريبات في مدينة نوريلسك الواقعة في إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا.

وأكدت وزارة الطوارئ اليوم، أن زينيتشيف فارق الحياة أثناء أداء واجبه، لدى محاولته إنقاذ شخص آخر، خلال التدريبات المشتركة بين الوزارات المخصصة لحماية منطقة القطب الشمالي من الحالات الطارئة.

وكشفت وسائل إعلام روسية أن الحادث وقع خلال تصوير فيلم تدريبي للوزارة.

من ناحيتها وأوضحت الصحفية الروسية مارغاريتا سيمونيان أن الوزير وبرفقته أحد المصورين كانا يقفان على حافة منحدر عندما انزلق المصور وسقط في الماء.

وتابعت أن زينيتشيف، عندما لم يتسنى لأحد فعل شيء قفز إلى الماء أيضا في محاولة لإنقاذ المصور، لكنه اصطدم بحجم ما تسبب في وفاته.

وتوفى المصور الذي حاول الوزير إنقاذه أيضا جراء الحادث.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلِغ بالحادث المأساوي.