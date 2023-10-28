مصرع واصابة 92 مصرياً بحادث تصادم لعدد من العجلات

شفق نيوز/ لقى 32 شخصاً مصرعهم، وأصيب 60 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم بين عدد كبير من السيارات، على الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة المصرية.

ووفق صحيفة "الأهرام الحكومية"، فقد كشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء سير سيارة على الطريق الصحراوي، حدث تسرب للزيت، أدى بعدها إلى تصادم عدد كبير من السيارات، واشتعال النيران بعدد منها.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بتقديم تحرياتها حول الواقعة، حسبما ذكرت "الأهرام".

وتودي حوادث السير بالآلاف سنوياً في مصر، وتقع غالبا بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور، وفق وكالة "فرانس برس".

ورسمياً، قتل سبعة آلاف شخص في حوادث سير خلال العام 2021 في مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان البالغ عددهم نحو 105 ملايين نسمة.