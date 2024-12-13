مصرع واصابة 66 شخصا بحريق في مركز لرعاية المسنين بالأردن

شفق نيوز/ ذكرت وسائل اعلام اردنية، ان 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 60 آخرون جراء حريق اندلع في مركز خاص لرعاية المسنين في الأردن.

وقالت تلك الوسائل، إن حريقا شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين (جمعية الأسرة البيضاء)، الذي يقطنه 111 نزيلا، وأسفر الحادث عن 6 وفيات، و5 إصابات بالغة، و55 إصابة متوسطة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن المبنى الذي يبلغ مساحته 80 مترا مربعا قد احترق.

من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إخلاء المسنين إلى مراكز أخرى، بالإضافة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.