مصرع مسؤول في شركة "سيمنز" مع عائلته إثر تحطم مروحية بنيويورك

شفق نيوز/ لقي ستة أشخاص مصرعهم بينهم ثلاثة أطفال، إثر تحطم مروحية سياحية في نهر هدسون قبالة مدينة نيويورك، بحسب ما أكد رئيس بلدية المدينة، إريك آدامز.

ووفقاً لما نقلته شبكة "ABC News"، فإن من بين الضحايا أوجستين إسكوبار، مسؤول تنفيذي في شركة "سيمنز" للتكنولوجيا، وكان على متن الطائرة برفقة زوجته وأطفاله.

وذكر بيان صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية أن المروحية من طراز "بيل 206"، وقد سقطت في المياه بعد وقت قصير من إقلاعها في ثالث رحلة لها خلال اليوم، وكانت قد مرت بالقرب من تمثال الحرية قبل أن تفقد توازنها وتغرق قبالة جيرسي سيتي.

وأوضح رئيس البلدية أن الطائرة كانت تقل خمسة ركاب إضافة إلى الطيار، وقد تم تأكيد وفاة جميع من كانوا على متنها، فيما لم تسجل أي إصابات بين المارة أو في المناطق القريبة من موقع السقوط.

وسارعت فرق الإنقاذ التابعة للشرطة البحرية إلى موقع التحطم، وتمكنت من انتشال الجثث الست، بينما باشرت السلطات تحقيقاً مشتركاً بين المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية للوقوف على أسباب الحادث.

وفي حين أشارت تقارير أولية إلى احتمال وجود ناجين، أكدت السلطات لاحقاً أن الضحايا فارقوا الحياة في موقع الحادث، وأن عمليات الإنقاذ اقتصرت على انتشال الجثث دون العثور على أي مؤشرات لوجود أحياء.