مصرع أكثر من 200 شخص بفيضانات "مفاجئة" ضربت أفغانستان

شفق نيوز/ علنت المنظمة الدولية للهجرة، يوم السبت، مصرع أكثر من 200 شخص إثر فيضانات مفاجئة ضربت شمال أفغانستان.

وقال مسؤول في المنظمة الأممية لوكالة فرانس برس إن "أكثر من 100 شخص توفوا في إقليم بغلان، فيما قُتل 100 في إقليم بركة جراء الفيضانات التي دمرت الجمعة أكثر من ألفَي منزل في المديريتين".

كما لفتت المنظمة إلى تسجيل عدد من الوفيات في 6 أقاليم أخرى، استناداً إلى أرقام السلطة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث الطبيعية.

وكانت السلطات المحلية قد ذكرت ليل الجمعة أن الحصيلة الإجمالية تبلغ 62 قتيلاً، محذرة من أنها قابلة للارتفاع.

يشار إلى أن فيضانات هذا العام التي تأتي في ظل أمطار تفوق المعتاد في فصل الربيع، طالت أقاليم أخرى في هذا البلد المعرض بشدة لتغير المناخ، خصوصاً في إقليم غور (غربا) وبدخشان (شمال شرق)، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة.