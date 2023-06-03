مصرع قرابة 300 شخص وإصابة أكثر من 900 آخرين باصطدام قطارين في الهند

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام قطارين في شرق الهند إلى 288 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريحا، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت الحطام، وفق ما أفاد مسؤولان فجر السبت.

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي في تصريح لوكالة فرانس برس "الرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".

وأفاد المسؤول المحلي في ولاية أوديشا براديب جينا في تصريح لفرانس برس بأنه "تم نقل نحو 850 جريحا إلى المستشفيات".

وأفاد مسؤولون في السكك الحديدية بأن القطار كوروماندل إكسبرس الذي ينطلق من كولكاتا إلى تشيناي اصطدم بقطار ركاب آخر هو هوراهسوبرفاست إكسبرس.

وأظهرت صور من مكان الحادث رجال إنقاذ يتسلقون حطام أحد القطارات للبحث عن ناجين.

واصطف مئات من الشباب أمام مستشفى حكومي في الولاية للتبرع بالدم.

ووفق سلطات سكة حديد ساوث إيسترن فإن قطار هوراهسوبرفاست إكسبرس خرج عن مساره واصطدم بكوروماندل إكسبريس.

وذكر نافين باتنايك رئيس وزراء أوديشا أن أولوية السلطات هي"نقل الأحياء إلى المستشفيات، وهذا هو شاغلنا الأول".

وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر الجمعة قائلا إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع ويجري تقديم "كل المساعدة الممكنة" للمتضررين.