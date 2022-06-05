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مصرع طيارين إردنيين بسقوط طائرتهما اثر خلل فني

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-05T08:48:54+0000
مصرع طيارين إردنيين بسقوط طائرتهما اثر خلل فني

شفق نيوز/ أعلن ناطق عسكري أردني اليوم الأحد، سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي أثناء جولة تدريبية ما أدى إلى مصرع طيّارين عسكريين اثنين.

واوضح الناطق العسكري، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه "في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROB) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، ما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

كما لفت إلى مصرع كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهما إلى مستشفى الملك عبدالله الأول الجامعي.

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