مصرع طيارين ايرانيين بتحطم طائرتهما المقاتلة جنوبي البلاد

شفق نيوز/ افادت وسائل اعلام، يوم الثلاثاء، بمصرع طيارين اثنين في تحطم مقاتلة إيرانية من نوع "F5" في قاعدة دزفول جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بـ "سقوط طائرة إف 5 في قاعدة شكاري الجوية في دزفول بسبب عطل فني تقني، واستشهد اثنان من طياري الجيش الإيراني".

وبحسب سلاح الجو الإيراني: "ما يزال سبب العطل الفني مجهولًا، ويحقق خبراء في قاعدة دزفول الجوية في سبب العطل الذي تسبب في وقوع الطائرة".

وذكرت بيان وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أسماء الضحيتين، وهما كيانوش باساتي وحسين نامي، التابعان لسلاح الجو الإيراني.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية ايرانية اخرى، أن عطلاً فنياً حدث قبل أن تبدأ المقاتلة بالطيران، ما أدى إلى إصابة الطيارين بجروح أدت إلى وفاتهما بعد وقت قصير صباح اليوم في قاعدة "دزفول" الجوية شمال إقليم خوزستان.