مصرع شخصين بتصادم طائرتين في ولاية أريزونا الأمريكية (فيديو)

شفق نيوز/ لقي شخصان، يوم الأربعاء، مصرعهما بعد تصادم طائرتين صغيرتين في الجو جنوب ولاية أريزونا الأمريكية.

واصطدمت الطائرتان في مطار بولاية أريزونا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما أفاد شهود عيان بتصاعد الدخان قرب مطار مارانا الإقليمي، بحسب الشرطة.

ووقع الحادث في مطار مارانا الإقليمي في بولاية أريزونا، وأكدت إدارة شرطة مارانا حالة الوفاة، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل. وأكد مسؤولو المطار أن طائرتين اصطدمتا ما تسبب في الحادث، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.

وتظهر الصور التي التقطها المارة أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من المطار. وتقوم إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق في الحادث.