مصرع شخصين بانفجار في سوق للزهور في طهران

شفق نيوز/ لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون بجروح، مساء الخميس؛ إثر انفجار تبعه حريق في سوق ”محلاتي“ لبيع الزهور في جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء والسلامة في بلدية طهران، جلال ملكي، للصحافة الإيرانية: ”وقع الحادث في عدة متاجر لبيع الزهور، وتضرر عدد من تلك المتاجر نتيجة اشتعال النيران فيها“.

وتابع جلال ملكي: إنه ”تم إخراج شخصين من تحت الأنقاض حتى الآن، وتأكدت وفاتهما، وأصيب عدة أشخاص“، لافتا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق في الوقت الحالي، لكنهم ما زالوا يبحثون عن أي شخص ليتم إجلاؤه“.