مصرع رئيس مديري شركة لوك أويل النفطية بعد سقوطه من نافذة مستشفى في موسكو

أفادت مصادر في موسكو بمصرع رئيس مجلس مديري شركة "لوك أويل" النفطية، رافيل ماغانوف، اليوم الخميس، جراء حادث سقوطه من نافذة المستشفى المركزي للمدينة في غرب موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في شرطة العاصمة الروسية أن "الحادث وقع في الساعة 07:00 صباح اليوم الخميس تقريبا في المستشفى المركزي في شارع المارشال تيموشينكو، حيث سقط رجل من نافذة الطابق السادس، وتوفي متأثرا بجروحه".

وأضاف المصدر أنه يجري الآن التحقيق في ملابسات الحادث.

من جهتها أعلنت وسائل إعلام أخرى أن الرجل الذي لقى مصرعه نتيجة الحادث هو رئيس مجلس مدراء شركة "لوك أويل" النفطية الروسية، رافيل ماغانوف، الذي كان يخضع للعلاج في المستشفى.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر أن ماغانوف ربما انتحر.