مصرع حجاج أردنيين جراء تعرضهم لضربة شمس

شفق نيوز/ لقي 6 مواطنين أردنيين حتفهم كانوا يؤدون مناسك الحج إثر إصابتهم بضربة شمس، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقالت الوكالة "تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وفاة 6 مواطنين أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج، إثر إصابتهم بضربة شمس".

من جهته، أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية، السفير سفيان القضاة، إن "الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذويهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن".

وأعرب السفير عن "أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج الستة".

وأشار إلى أن "الحجاج الستة، من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية".