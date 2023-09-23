مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة المئات بعواصف ترابية تجتاح إيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام ايرانية، بمصرع ثلاثة أشخاص على الأقل بينما يتلقى المئات الرعاية الطبية بسبب عواصف ترابية تجتاح محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران، وازدادت وتيرتها منذ مساء أمس الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، عن رئيس إدارة الأزمات في المحافظة، مجيد محبي، قوله إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث ناجمة عن انخفاض الرؤية خلال هذا الأسبوع.

وبحسب المسؤول فإنه في الأيام الثلاثة الماضية "طلب 1346 شخصاً المساعدة الطبية من المستشفيات والمراكز الطبية".

وأشار محبي إلى أن هؤلاء هم سكان خمس بلدات في المحافظة القريبة من الحدود مع أفغانستان، بحسب محبي، لافتا إلى أن المشاكل الصحية الأكثر شيوعاً كانت أمراض الجهاز التنفسي والقلب والعينين.

بدوره قال مركز الأرصاد الجوية الإقليمي إنه يتوقع استمرار الرياح القوية والعواصف الترابية لعدة أيام.

وتعد إيران التي يقطنها أكثر من 85 مليون نسمة، واحدة من بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة في العالم.