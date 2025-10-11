مصرع ثلاثة أشخاص بتحطم طائرة في أستراليا

شفق نيوز- كانبرا

أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز، يوم السبت، أن طائرة خفيفة تحطمت قرب مدينة ولونغونغ الساحلية في أستراليا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص

وقالت الشرطة، في بيان إنه "في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم (السبت 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025) [23:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة]، استجابت خدمات الطوارئ لبلاغات عن تحطم طائرة في مطار شيل هاربور"، مضيفةً أنه "تم تأكيد وفاة ثلاثة أشخاص".

وتحطمت الطائرة الخاصة بعد وقت قصير من إقلاعها صباح السبت.

وأوضحت الشرطة، أن النيران اشتعلت في الطائرة عند سقوطها على الأرض"، مبينة أنه"لا توجد تقارير عن إصابة أي أشخاص آخرين، حيث تم إبلاغ مكتب سلامة النقل الأسترالي بالحادث المأساوي".