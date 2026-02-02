مصرع ثلاثة أشخاص بتحطم طائرة تدريب في روسيا

شفق نيوز- موسكو

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، يوم الاثنين، جراء تحطم طائرة للتدريب في منطقة أورينبورغ في روسيا.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحاكم منطقة أورينبورغ، إن " فرق الطوارئ تلقت فجراً بلاغا عن تحطم طائرة تدريب من طراز Diamond في أورسك بمنطقة أورينبورغ، وكان على متن الطائرة 3 أشخاص: طالبان ومدرب، ويفترض أن جميع من كان على متنها لقوا حتفهم".

وأشار البيان إلى أن "الفرق والجهات المختصة قدمت إلى موقع الحادثة فورا، وبدأت عمليات التعرف على الضحايا، وتمت المباشرة بالتحقيقات لمعرفة أسباب الحادثة".

وأشارت مصادر لصحيفة "إزفيستيا" الروسية إلى أن "الطائرة كانت قد أقلعت من مطار محلي في منطقة أورينبورغ برحلة تدريبية، وكان على متنها الطيار، فاسيلي.ن الذي يبلغ من العمر 35 سنة، ومتدربان يبلغان من العمر 20 و21 سنة".

من جانبها أشارت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن "الحادث أدى لوفاة الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة"، فيما أعرب حاكم منطقة أورينبورغ عن "أحر تعازيه لأسر الضحايا"، وأكّد أن "السلطات الإقليمية على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لهم".