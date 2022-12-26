مصرع برلماني مصري في حادث سير داخل أسوار مجلس الشيوخ

شفق نيوز/ توفي النائب المصري مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ المعين، ورئيس لجنة الإسكان السابق، إثر حادث تعرض له داخل أسوار مجلس الشيوخ عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

وكشفت مصادر بالأمانة العامة للمجلس، في تصريحات نشرت اليوم الاثنين، أن الحادث وقع عقب خروج النائب من الجلسة العامة، يوم أمس، وتعرضه لغيبوبة سكري أثناء قيادة السيارة، مما تسبب في اصطدام السيارة بأحد الأعمدة داخل المجلس.

ونعى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،اللواء مصطفى كامل، وقال:"بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره،، ينعى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى النائب مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ الذى وافته المنية، وهو يؤدى مهام عمله البرلمانى".

وأشار الى ان الراحل "مشهودا له بالكفاءة طوال مدة خدمته بالقوات المسلحة، وهو أحد أبطال حرب أكتوبر وتقلد العديد من المناصب منها: قائدا لقوات الصاعقة المصرية، مديرا للكلية الحربية، محافظا لبورسعيد، وكان وطنيا مخلصا ومتفانيا فى عمله يشهد له على ذلك الجميع".