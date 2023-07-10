مصرع امرأة أمريكية جراء أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح ولايات عدة

شفق نيوز / قضى شخص واحد على الأقل جراء أمطار غزيرة وفيضانات متواصلة يوم الاثنين، في شمال شرق الولايات المتحدة، وفق ما أعلنته السلطات الأمريكية.

والضحية وفق وسائل إعلام أمريكية، هي امرأة قضت أثناء محاولتها مغادرة منزلها مع كلبها في منطقة هادسون فالي عندما جرفتها المياه.

وصدرت تحذيرات من فيضانات في ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت وبنسلفانيا وماساتشوستس وفيرمونت، ونبّهت مصلحة الأرصاد الجوية من أن هذه الفيضانات قد تكون "مميتة".

وكانت حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت وكثير من المقاطعات في ولاية نيويورك، بما في ذلك مقاطعة أورانج، أكدت أن سوء الأحوال الجوية قد تسبب في وقوع ضحية.

كما أطلقت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، صباح الاثنين، تحذيرا مرفقا بفيديو بالاقمار الاصطناعية لمنطقة نيو إنكلاند في الولايات المتحدة.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 12 ألف مشترك مساء الأحد، حسبما قال مكتبها.

تم إغلاق طرق سريعة مساء الأحد في خمس مقاطعات على الأقل في الولاية، بما في ذلك ويستشستر التي تقع شمال نيويورك مباشرة وبمحاذاة نهر هدسون.

وأوقفت شركة أمتراك للسكك الحديد من الساعة الخامسة والنصف صباحا الخطوط بين عاصمة الولاية ألباني ومدينة نيويورك "بسبب سوء الأحوال الجوية"، بحسب بيان لها.