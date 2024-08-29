مصرع العشرات في فيضانات بولاية غوجارات الهندية

شفق نيوز/ أفادت السلطات الهندية، يوم الخميس، بمصرع العشرات جراء سيول اجتاحت ولاية غوجارات بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي شهدتها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط المزيد من الأمطار الغزيرة الخميس في الولاية الساحلية الغربية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفاضت أنهر وتم إجلاء أكثر من 30 ألف شخص.

وقالت حكومة الولاية في ساعة متأخرة الأربعاء إن 13 شخصا لقوا حتفهم غرقاً والآخرون بسبب انهيار منازل أو أشجار عليهم.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" إن 35 شخصاً لقوا حتفهم حتى الآن في أنحاء الولاية.

وأنقذت فرق الإنقاذ من الكوارث 1856 شخصاً فيما نٌشر مسؤولون من الجيش لعمليات الإغاثة.

وكانت فادودارا من بين المدن الأكثر تضررا، على ما جاء في البيان الصحافي.

وتأثرت شبكة الكهرباء بشدة، وانقطعت الكهرباء عن قرابة 1000 قرية.

واستخدم عناصر الإنقاذ قوارب مطاطية وإطارات لإنقاذ أشخاص تحاصرهم المياه، حسبما أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها مسؤولو إدارة الكوارث

وتتسبب الأمطار الموسمية بدمار واسع كل عام، لكن الخبراء يشيرون إلى أن تغيّر المناخ يتسبب بتحوّلات ويزيد من حدة الظواهر المرتبطة بالطقس.

ضربت فيضانات وانزلاقات أرضية ولاية تريبورا بشمال شرق الهند الأسبوع الماضي مودية بأكثر من 20 شخصاً.

وفي بنغلادش المجاورة أودت الفيضانات بـ40 شخصاً على الأقل خلال الفترة ذاتها، فيما لجأ قرابة 300 ألف من السكان إلى مراكزي إيواء موقتة.