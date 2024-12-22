مصرع العشرات بحادث سير في البرازيل

شفق نيوز/ أعلنت السلطات البرازيلية، يوم الأحد، عن مصرع 41 شخصاً كانوا داخل حافلة بعد اصطدامها بحجر ضخم سقط من إحدى الشاحنات، جنوب شرقي البلاد.

وقالت الشرطة البرازيلية في مؤتمر صحفي، الحادث وقع في ولاية ميناس جيرايس، أمس السبت، وتم "نقل 41 جثة لضحايا الحادث إلى معهد الطب الشرعي".

وكانت الحافلة متجهة من ساو باولو إلى فيتوريا دا كونكيستا في ولاية باهيا في شمال شرقي البلاد.

وأوضحت الشرطة الاتحادية أنّه بناء على "المعلومات الأولية والآثار التي عُثر عليها في مكان الحادث"، سقطت كتلة كبيرة من الغرانيت "على الأرجح" من شاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، واصطدمت بالحافلة التي اشتعلت فيها النيران على الفور.

ثمّ اصطدمت سيارة أخرى بمؤخرة الشاحنة وتمّ نقل ركابها الثلاثة الذين أُصيبوا بـ"إصابات خطرة".

ولاذ سائق الشاحنة بالفرار. وقالت الشرطة العسكرية اليوم، إنّه يعتبر "هارباً"، مضيفة أنّ رخصة قيادته معلّقة منذ عامين.

ويعتبر هذا الحادث الأسوأ الذي شهدته الطرق السريعة في البرازيل منذ العام 2007، وفق بيانات للشرطة أوردتها وسائل إعلام محلية.

وتمّ انتشال العديد من جثث الضحايا المتفحّمة من الحافلة، ومن بينهم طفل واحد على الأقل، وفق عناصر الإطفاء.

وقالت متحدثة باسم جهاز الإطفاء لوكالة "فرانس برس" إنّه يصعب تحديد عدد دقيق للضحايا "بسبب حالة الجثث".

والبرازيل هي ثالث بلد في العالم من حيث عدد الوفيات على الطرقات، بعد الهند والصين، وفقاً لتقرير حالة السلامة على الطرقات الصادر عن منظمة الصحة العالمية في العام 2023.

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أسفر حادث في ولاية ألاغواس بشمال شرق البلاد، عن مقتل 17 شخصاً عندما سقطت حافلة في وادٍ أثناء مرورها على طريق جبلي.