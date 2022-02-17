مصدر عسكري سوري: إسرائيل شنت هجوما بالصواريخ استهدف جنوب دمشق

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري سوري، اليوم الخميس، بأن إسرائيل شنت هجوماً بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق

ونقل موقع"سبوتنك" الروسي الاخباري، عن المصدر قوله إنه في "حوالي الساعة 11،35 من مساء أمس الأربعاء نفذت إسرائيل ضربة بعدة صواريخ أرض - أرض من منطقة الجولان السوري المحتل".

وأضاف أن الضربة "استهدفت بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.