مصادر أميركية تتوقع تجدد النزاع العسكري في المنطقة .. ترمب: "العاصفة قادمة"

شفق نيوز - واشنطن

توقعت مصادر أميركية مطلعة، يوم الخميس، تجدد النزاع العسكري في المنطقة بين أميركا وإيران لعدم استئناف الجانبين التفاهمات للتوصل إلى تسوية شاملة.

وبحسب موقع أكسيوس نقلاً عن المصادر، قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتبر الحصار على إيران أداة ضغط رئيسية، لكنه قد يلجأ للخيار العسكري إذا استمرت إيران في رفض المباحثات.

وأوضحت أن العملية العسكرية المحتملة تهدف للسيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه، مرجحة بأنها قد تشمل قوات برية.

من جانبه أشار الرئيس الأميركي في تدوينة على منصة "تروث سوشال" إلى استطلاع رأي لهارفارد-هاريس، مضيفا أنه يظهر أغلبية "قوية" للاميركيين الذين يؤيدونه بشأن وقف البرنامج النووي الإيراني.

كما أرفق ترمب في تدوينته رابطا يقود إلى رسم له مرفق بعبارة "العاصفة قادمة ولا يمكن لأحد إيقاف ما هو قادم".