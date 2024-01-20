مصادر: مقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس الإيراني وقيادي في فصيل عراقي بقصف دمشق

شفق نيوز/ أفادت مصادر، اليوم السبت، بمقتل "مسؤول استخبارات فيلق القدس بسوريا "حاج صادق" بالقصف الإسرائيلي في دمشق، كما أكدت مقتل "أبو منتظر" القيادي في ميليشيا عراقية موالية لإيران، الذي كان في الاجتماع، حسبما ذكرت محطة "سكاي نيوز" عربية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سورية قولها إن القصف الإسرائيلي على دمشق اليوم السبت أدى إلى مقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني.

من جهتها قالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء "نقلا عن مصادر موثوقة" إن مستشارين عسكريين إيرانيين كبيرين قتلا في غارة إسرائيلية في دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في وقت سابق من صباح اليوم، بوقوع هجوم إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في العاصمة السورية دمشق.