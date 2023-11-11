مصادر مطلعة: الإمارات تسعى للاحتفاظ بعلاقتها مع إسرائيل وتأمل "ببعض التأثير" في حرب غزة

شفق نيوز/ وكشفت أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، اليوم السبت، عن سعي الإمارات للاحتفاظ بعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل رغم الغضب العالمي إزاء تزايد عدد قتلى الحرب الدائرة في غزة، فيما تأمل أن يكون لها "بعض التأثير" على الحملة الإسرائيلية مثل وقف إطلاق النار وفتح ممرات انسانية مع حماية مصالح أبو ظبي الخاصة.

وأصبحت الإمارات أبرز دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ 30 عاما بموجب اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020. ومهد ذلك الطريق أمام دول عربية أخرى لإقامة علاقات مع إسرائيل عن طريق تحطيم المحظورات المتعلقة بتطبيع العلاقات بدون إقامة دولة فلسطينية.

وأثار تزايد عدد القتلى بسبب الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة -التي بدأت رداً على هجوم شنه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل-الغضب في العواصم العربية.

وبينت الوكالة أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحدث الشهر الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأدان المسؤولون الإماراتيون علنا تصرفات إسرائيل ودعوا مرارا إلى إنهاء العنف.

وردا على طلب للتعليق بشأن ما قالته المصادر، قال مسؤول إماراتي لرويترز إن الأولوية العاجلة لدى دولة الإمارات هي وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية، وفقا لرويترز.