مصادر مصرية تتحدث عن "خلافات كبيرة" في مفاوضات الدوحة بشأن حرب غزة

شفق نيوز/ نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصادر مطلعة على محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم الخميس، إن الخلافات بين الطرفين لا تزال "كبيرة".

وذكر "مصدر مصري رفيع المستوى" لقناة القاهرة؛ أن الوفد الأمني المصري يبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى توافق بين الأطراف في اتفاق وقف إطلاق النار مع استمرار المحادثات في الدوحة.

وانطلقت في وقت سابق من اليوم الخميس، جولة جديدة من المحادثات في الدوحة بحضور رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي ونظيريه من الولايات المتحدة ومصر ورئيس الوزراء القطري.

ولم يشارك مسؤولو حماس، الذين اتهموا إسرائيل بالمماطلة، في محادثات الخميس. لكن مسؤولا مطلعا على المحادثات قال لرويترز إن الوسطاء يعتزمون التشاور مع فريق التفاوض التابع لحماس في الدوحة بعد الاجتماع.

وقال مسؤولون دفاعيون، الأربعاء، إن الوفد الإسرائيلي يضم رئيس المخابرات دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ومنسق ملف الرهائن في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.

ويمثل مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك واشنطن في المحادثات التي دعا إليها رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كما يشارك رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل في محادثات الدوحة.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات في عدم التوصل إلى اتفاق، لكن في الفترة التي سبقت اجتماع الخميس، لم يستبعد أي من الجانبين التوصل إلى اتفاق.

وتتضمن نقاط الخلاف وجود القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والترتيب الزمني لإطلاق سراح الرهائن والقيود المفروضة على الوصول إلى شمال قطاع غزة.