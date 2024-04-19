مصادر: أمريكا لم تشارك في الضربة الإسرائيلية على إيران

شفق نيوز/ ذكرت قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة الإسرائيلية على إيران.

وأوضحت أنه كان هناك إخطار مسبق للولايات المتحدة من الإسرائيليين بشأن الضربة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس، الجمعة، لدى سؤاله عن تقارير حول انفجارات في إيران وضربات في سوريا، إنّه "ليس لدينا تعليق في الوقت الحالي".

ونقلت قناة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي كبير قوله إنّ إسرائيل شنّت ضربة ضدّ إيران ردًّا منها على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها في نهاية الأسبوع الفائت.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني فجر الجمعة بوجود تقارير عن "انفجارات مُدوّية" سُمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرا إلى أنّ أسبابها مجهولة.

وأعلنت إيران الجمعة أنّها أسقطت مُسيّرات عدّة وأنّه "ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي" على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وقال نشطاء سوريون إن ضربات استهدفت كتيبة رادار تابعة للجيش السوري في السويداء جنوبي البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي انطلقت في ساعة مبكرة الجمعة في شمال إسرائيل كانت إنذارا خاطئا.

وسبق لإسرائيل أن أعلنت نيّتها الردّ على هجوم إيران ضدّ أراضيها.