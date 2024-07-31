مصادر عبرية: اغتيال هنية في طهران تم بصاروخ أنطلق من غواصة

شفق نيوز/ أفادت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، بأن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تمت عبر صاروخ أطلق من غواصة.

وقال الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحم في تدوينة عبر منصة "إكس" إن "الصاروخ الذي قتل إسماعيل هنية في طهران انطلق من غواصة".

ورجّحت مصادر أن تكون عملية اغتيال هنية قد تمت عن طريق صاروخ جوال أطلقته غواصة إسرائيلية من البحر بإرشاد تقني من البحرية الأمريكية.

يذكر أن صاروخاً استهدف مقر إقامة إسماعيل هنية في منطقة لسكن المحاربين القدامى شمال طهران أدى إلى مقتل رئيس حركة حماس ومرافقه وسيم أبو شعبان.

يذكر أن الجيش الأمريكي قال في "إعلان نادر" في تشرين الثاني 2023، إن غواصة مزودة بصواريخ موجهة، وصلت إلى الشرق الأوسط، في رسالة ردع موجهة بوضوح إلى الخصوم الإقليميين بينما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تجنب صراع إقليمي أوسع وسط الحرب في غزة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، حينها، أن غواصة من طراز "أوهايو" دخلت منطقة مسؤوليتها. وتظهر الصورة المنشورة مع الإعلان الغواصة في قناة السويس، وهي لا تحمل أسلحة نووية.

ونادرا ما يعلن الجيش عن تحركات أو عمليات أسطوله من الغواصات المزودة بصواريخ موجهة. وبدلا من ذلك، تتحرك السفن التي تعمل بالطاقة النووية في سرية شبه كاملة كجزء من الثالوث النووي الأمريكي، جنبا إلى جنب مع منصات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والقاذفات الاستراتيجية.