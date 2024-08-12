مصادر إسرائيلية: إيران جهّزت صواريخها ومسيراتها

شفق نيوز/ نقل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، الإثنين، عن مسؤول كبير في بلاده قوله إن إيران بدأت تجهز أنظمة الصواريخ والطائرات بدون طيار بطريقة مشابهة لما فعلت قبل الهجوم على إسرائيل في أبريل.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن إيران اتخذت "خطوات تحضيرية كبيرة في أنظمة الصواريخ والطائرات بدون طيار مماثلة لتلك التي اتخذتها قبل الهجوم على إسرائيل في أبريل".

وأضاف أنه ومع ذلك، أكدوا على أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تعرفان الوقت المحدد للهجوم.

وتابع نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن الإيرانيون "يشيرون علنا (على الأرض) إلى تصميمهم على تنفيذ هجوم كبير بالإضافة إلى تصريحاتهم العامة بأن الهجوم سوف يتجاوز الهجوم الذي نفذوه في أبريل. والتصريحات العامة الإيرانية لا تعكس أي تراجع".

وكان وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، قد أكد يوم الأحد، أن الرد على إسرائيل مشروع وسيكون بشكل حاسم.

كما شدّد على "حق إيران الذاتي" في "الدفاع المشروع" عن النفس. وتابع أن الرد "سيكون مكلفا"، لكنه "سيكون لصالح الأمن والاستقرار، وبالتالي لصالح كافة الدول في المنطقة".

وتضاعفت حدة التوترات في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي.