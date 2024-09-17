مصادر: "الموساد" زرع عبوات شديدة الانفجار قبل وصولها لحزب الله اللبناني

شفق نيوز/ كشف موقع "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أجهزة "بيجر" التي انفجرت في لبنان وسوريا وخلفت قرابة ثمانية قتلى وقرابة ثلاثة آلاف مصاب، وصلت إلى جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" قبل تسليمها إلى حزب الله اللبناني.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة، قولها إن "الموساد استطاع الوصول إلى أجهزة اتصال حزب الله قبل تسليمها للحزب، وقام بوضع كمية من مادة PETN شديدة الانفجار على بطارية الأجهزة وتم تفجيرها عبر رفع درجة حرارة البطارية".

كما قال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة "فرانس برس"، إن "أجهزة الإشعار (بيجر) التي انفجرت وصلت عبر شحنة استوردها حزب الله مؤخراً تحتوي على ألف جهاز"، يبدو أنه "تم اختراقها من المصدر".

وعلى منصة "إكس"، كتب تشارلز ليستر، الخبير لدى معهد الشرق الأوسط "MEI"، أنه "وفقاً لتسجيلات الفيديو.. من المؤكد أنه تم إخفاء عبوة بلاستيكية متفجرة صغيرة بجانب بطارية يتم تشغيلها من بعد عن طريق إرسال رسالة".

وهذا يعني في رأيه أن "جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية المسؤولة عن العمليات الخاصة) اخترق سلسلة التوريد".

وكان المئات من عناصر حزب الله في لبنان وسوريا قد أصيبوا، اليوم الثلاثاء، بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها.

وقال حزب الله اللبناني في بيان، إن سلسلة انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال محمولة "بيجر" تستخدمها الجماعة تسببت في مقتل اثنين من مقاتلي الحزب وفتاة.

كما أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن تفجيرات البيجر أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلة، فيما أصيب 2750، بينهم 200 حالة حرجة.

وفي سوريا، أصيب 14 شخصاً بجروح في دمشق ومحيطها في انفجار أجهزة اتصال "خاصة بحزب الله اللبناني"، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لم يتمكن من تأكيد جنسية الجرحى.