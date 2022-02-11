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مصادر استخباراتية ترجح اتخاذ بوتن قراراً بغزو أوكرانيا الاسبوع المقبل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-11T19:10:48+0000
مصادر استخباراتية ترجح اتخاذ بوتن قراراً بغزو أوكرانيا الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ رجحت مصادر استخباراتية، يوم الجمعة، اتخاذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قراراً بغزو أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر رسمية واستخباراتية، قولها، إن "الولايات المتحدة تتوقع أن يبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع المقبل".

وتوقع مسؤولون أميركيون حملة عسكرية روسية تبدأ بيومين من القصف الجوي والحرب الإلكترونية يتبعها غزو بهدف تغيير النظام في أوكرانيا.

من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن "الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحصل أثناء الألعاب الأولمبية الشتوية وليس بعدها".

واضاف، "مستعدون للرد على روسيا بطريقة صارمة مع حلفائنا وهذا سيشمل عقوبات اقتصادية قاسية".

وتابع، "نجدد الطلب للرعايا الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا طالما هناك خيارات متاحة".

واوضح ان "القوات الأميركية في شرق أوروبا لن تخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا".

وفي السياق، دعت الخارجية البريطانية رعاياها الى "مغادرة أوكرانيا فورا طالما تتوفر رحلات تجارية للعودة".

من جانبها طلبت وزارة الخارجية النرويجية من مواطنيها مغادرة أوكرانيا ايضا.

وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، لكنها حشدت عشرات الآلاف من جنودها على الحدود.

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