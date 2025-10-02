مصابون بحادث طعن خارج كنيس يهودي في مانشستر

شفق نيوز- لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الخميس، إصابة 4 أشخاص بحادث طعن في كنيس يهودي بمدينة مانشستر البريطانية في شمال غرب البلاد.

ولم تقدم المتحدثة باسم شرطة مانشستر الكبرى تفاصيل إضافية حول الحادث، إلا أنها أكدت أنه "تم إطلاق النار على المشتبه به في هجوم كنيس كرامبسال".

وحسب المعلومات الأولية، "فقد أدى الحادث إلى إصابة 4 أشخاص".

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" المحلية، إن "السلطات أقامت طوقا أمنيا حول المكان عقب الإبلاغ عن الطعن"، كما أُغلق "طريق رئيسي أثناء تواجد الضباط في الموقع".

وأشار التقرير إلى "حضور فرق الإسعاف لتقديم المساعدة"، فيما أكدت خدمة الإسعاف بشمال غرب إنكلترا، أن "الحادث وقع في منطقة كروم بسال شمال مانشستر".

وأضافت خدمة الإسعاف: "نحن نقوم حاليا بتقييم الوضع ونعمل بالتنسيق مع أعضاء آخرين من خدمات الطوارئ لضمان السيطرة على الحادث وتقديم الدعم اللازم".

ووقع الحادث بالتزامن يوم الغفران، وهو أقدس يوم في التقويم الديني اليهودي، حيث يحضر أعداد كبيرة من اليهود إلى المعابد ويصومون في هذا اليوم.