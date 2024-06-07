مشهد "هوليوودي".. إطلاق نار حي أمام المارة في بيروت والجيش اللبناني يوضح (فيديو)

شفق نيوز/ تبادل مسلحون وقوات الأمن اللبنانية، إطلاق النار أمام المارة وسط العاصمة بيروت، في مشهد بدا وكأنه "هوليوودي".

وشاهد العديد من ركاب السيارات في منطقة "الكولا" التي غالباً ما تكون مزدحمة ومكتظة خلال ساعات النهار، مسلحون يطلقون النار من رشاشاتهم نحو آلية للجيش، من دون أن يعوا ما الذي يجري.

صوروا ما جرى

فيما راح بعض شهود العيان يصورون المشهد "الهوليودي"، الذي انتشر على مواقع التواصل، اليوم الجمعة.

إلا أن الجيش اللبناني عاد وأوضح لاحقا تفاصيل ما جرى. إذ أشار إلى أن دورية من المخابرات كانت تطارد سيارة بداخلها عصابة من السوريين تقوم بعمليات نصب واحتيال وانتحال صفة أمنية". فأقدم سائقها على صدم عناصر الدورية وعدد من المدنيين محاولًا الفرار، ما اضطر عناصر الجيش إلى إطلاق النار في الهواء وعلى السيارة.

كما أكد الجيش في بيانه أنه تم توقيف عدد من أفراد العصابة للتحقيق معهم. بينما لا يزال البحث جاريا عن بقية المتورطين.

أتت تلك الحادثة بعد أيام قليلة على مهاجمة مواطن سوري أيضاً مبنى السفارة الأميركية في منطقة عوكر بجبل لبنان، حيث أطلق النار صوب المبنى، قبل أن يتدخل الجيش ويطلق النار نحوه.

فيما لم توضح المعلومات الرسمية بعد ما إذا كان المهاجم الذي لا يزال يخضع للعلاج في المستشفى العسكري ببيروت، ينتمي إلى تنظيم داعش.

ومنذ فترة تتصاعد بعض المطالبات في لبنان بحل مسألة النازحين السوريين، كما يطالب العديد من السياسيين بضرورة إعادتهم إلى بلادهم.

فيما ترفض الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أي عودة قسرية للنازحين، مشترطين أن تكون طوعية، لاسيما أن الوضع في سوريا لا يزال غير آمن.