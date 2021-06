مشهد غير مسبوق.. طائرة مسيرة تزود مقاتلة بالوقود جواً

شفق نيوز/ أعلنت البحرية الأمريكية وشركة "بوينغ" للطيران، عن مهمة تجريبية لتزويد الطائرات بالوقود جوا للمرة الأولى، باستخدام طائرة دون طيار (درون). وأعربت البحرية عن أملها في أن يتم وضع هذه الطائرات بمحطات على حاملات الطائرات لتزويد الطائرات بالوقود في الجو، وذلك بحلول 2025.

وأعلنت البحرية أن الرحلة التجريبية تمت، الجمعة الماضي، في مطار ميد أمريكا سانت، بولاية إلينوي الأمريكية، حيث قامت طائرة دون طيار من طراز F/A-18 Super Hornet بتزويد طائرة مقاتلة من طراز Boeing MQ-25 T1 بالوقود جوا.

وصرحت شركة "بوينغ" في بيان، أن الجزء الأول من المهمة كان عبارة عن تحليق الدرون على مسافة 20 قدما، وبعد التأكد من الأمان واستقرار المسافة بدأت في تزويد المقاتلة بالوقود.

