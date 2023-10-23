مشروع قرار امريكي لمجلس الأمن يؤكد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها فردياً أو جماعياً

شفق نيوز/ قدمت الولايات المتحدة الاميركية، يوم الإثنين، مشروع قرار معدل يؤكد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها فرديا أو جماعيا.

وقال مصدر دبلوماسي لقناة "الجزيرة"، إن "المشروع الأمريكي يؤكد وجوب امتثال كل الأعضاء للقانون الدولي في الرد على الهجمات".

ويدعو مشروع القرار الأمريكي إلى "مواصلة دعم الجهود الدولية للبناء على قافلة المساعدات الأولى"، معرباً عن تقديره لجهود كل الدول بما فيها قطر لإطلاق سراح الرهينتين لدى حماس.

وطالب مشروع القرار الأمريكي المعدل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين.