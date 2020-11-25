مشروع قانون إيراني يجيز استخدام الرصاص ضد المهاجرين

شفق نيوز/ قدم حوالي 30 برلمانيا إيرانيًا مشروع قانون إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، يوم الأربعاء، بعنوان ”تنظيم وجود الأجانب غير الشرعيين“ يُسمح بموجبه للشرطة، إضافة إلى السجن والغرامات للمهاجرين غير الشرعيين، بإطلاق النار على المركبات المشتبه في نقلها مهاجرين غير شرعيين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه ”ووفقا للخطة، إذا هربت سيارة من نقطة تفتيش وكان هناك ”اشتباه قوي في نقل مهاجرين أجانب دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية“، سيسمح للأجهزة الأمنية باستخدام الأسلحة النارية.

وتسعى الخطة إلى التأكد من أن قتل أو إصابة المهاجرين الذين يدخلون إيران بطريقة غير قانونية لا يشمل أي تعويض للضحايا.

وقتلت قوات الأمن الإيرانية مراراً مهاجرين، معظمهم أفغان، دخلوا الحدود الشرقية، وقتلت هذه القوات بشكل أساسي العتالة، ومعظمهم من الكورد في كوردستان الإيرانية على الحدود الغربية.

وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكررة على مقتل الأفغان والكورد العزل، يخطط البرلمانيون الإيرانيون لفتح الشرطة إطلاق النار.