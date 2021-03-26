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مشروع قانون أميركي يستهدف السعودية بعقوبات جديدة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-26T07:16:48+0000
مشروع قانون أميركي يستهدف السعودية بعقوبات جديدة

شفق نيوز / أصدرت لجنة في مجلس النواب الأميركي، مساء الخميس، مشروع قانون يستهدف السعودية، وذلك عقب تقرير المخابرات الأميركية الذي يتهم ولي العهد محمد بن سلمان في عملية اعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقدم النائب الديمقراطي جيري كونولي عن ولاية فرجينيا، حيث كان يعيش خاشقجي، مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، بدعم من النائب الجمهوري مايكل ماكول عن تكساس، مما أثار احتمالات تمرير التشريع الذي وصفه مساعد ديمقراطي بأنه "مهم وتوبيخ عقابي لسلوك السعوديين".

وقال المساعد: "سيكون هذا أول إجراء من الحزبين يتخذه الكونغرس لفرض بعض الإجراءات العقابية على السعودية".

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الخميس، على التشريع عبر التصويت الصوتي، مما يمهد الطريق أمام تصويت المجلس عليه بكامل هيئته.

وأوضح غريغوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في نيويورك، أن "هذا التشريع يفرض قيودا معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى وكالات المخابرات السعودية التي ثبت تورطها في قتل جمال خاشقجي وغيره من أشكال القمع السياسي، إلى أن يتراجع هذا القمع وإساءة معاملة المعارضين".

ومشروع القانون هو نسخة معدلة وموسعة من التشريع الذي طرحه كونولي سابقا في الكونغرس ورفضه الجمهوريون.

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