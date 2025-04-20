مشروع عقاري للمسلمين في أمريكا يفجر جدلاً واسعاً

شفق نيوز/ فجّر مشروع عقاري بالقرب من دالاس في ولاية تكساس الأمريكية، يتضمن "مساكن ومدرسة ومستشفى ومسجداً" ردود فعل متشددة وصلت إلى حد فتح السلطات المحلية تحقيقا بشأنه.

وقال عمران تشودري (صاحب المشروع)، في تصريح لوسائل إعلام عربية، إنه لم يكن يتخيل أنه سيلقى معارضة شديدة عندما "أطلق للمسلمين في مجتمعه هذا المشروع الذي يقوم على ألف وحدة سكنية ومدرسة ومستشفى ودار للمسنين ومسجد".

وتلقى تشودري، بحسب قوله، رسائل شديدة اللهجة مثل "ارحل عن هذا البلد طالما الفرصة متاحة" فيما فتحت السلطات المحلية تحقيقا في الخطوة.

وفي منشور على منصة "إكس" قال الحاكم الجمهوري لتكساس غريغ أبوت المعروف بنهجه المتشدد إزاء الهجرة حتى قبل عودة دونالد ترامب بسياسته المعادية للهجرة إلى الرئاسة: "لنكن واضحين، لا مكان للشريعة في تكساس".

وأكد أبوت أن الولاية لن تحتضن "مناطق يحظر الدخول إليها"، وهو مصطلح متداول في أوساط المحافظين الأمريكيين للدلالة إلى أحياء في ضاحية باريس محظورة على غير المسلمين ومتفلتة من القوانين.

وطالب السيناتور الجمهوري جون كورنين من جهته بالتحقيق في المشروع الذي قد ينتهك الحقوق الدستورية لسكان تكساس اليهود والمسيحيين على حد قوله.

وفي خضم الجدل، كلف أبوت عناصر الأمن بالتحقيق في "أنشطة إجرامية محتملة على صلة بالمشروع العقاري".