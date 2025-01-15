مشروب كحولي "مغشوش" يقتل 19 شخصاً في تركيا

شفق نيوز/ تسبب تناول مشروب كحولي مغشوش بوفاة 19 شخصا خلال 48 ساعة في إسطنبول التركية، حسبما أفادت به وكالة الأناضول، مضيفة أن 43 شخصا آخرين يتلقون العلاج في المستشفى، فيما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الصحة.

وكانت الوكالة قد أوردت في وقت سابق أن "38 شخصا، بينهم 26 أجنبيا، نقلوا إلى عدة مستشفيات في المدينة بعدما تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا. وقضى من بينهم 11 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وفي العام 2024، أصيب 110 أشخاص بعارض صحي بعدما تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا في إسطنبول، وتوفي 48 منهم، وفق ما ذكرت بلدية إسطنبول على "إكس".

ويُشتبه في أن الكحول مغشوش بالميثانول، وغالبا ما يضاف الميثانول إلى المشروبات الكحولية غير القانونية لزيادة فاعليتها، وقد يؤدي الميثانول إلى فقدان البصر وتلف الكبد والوفاة.