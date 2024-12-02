مشتبه بحملها "شحنة أسلحة".. إسرائيل "تمنع" طائرة ايرانية من الهبوط في سوريا

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، بأن إسرائيل منعت طائرة إيرانية من الهبوط في سوريا، للاشتباه في أنها تحمل "شحنة أسلحة" لحزب الله اللبناني.

وقالت المصادر لموقع قناة "الحرة" الأمريكية، إن "إسرائيل أصدرت أوامر لطائرة إيرانية كانت في طريقها للهبوط في سوريا، وتحمل شحنة يُعتقد أنها تحتوي على أسلحة وعتاد متطور لحزب الله، بالعودة شرقًا دون إكمال مهمتها".

ووفقًا للتقارير، كانت الطائرة في طريقها إلى مطار دمشق الدولي عندما اعترضتها مقاتلات إسرائيلية فوق الأجواء الدولية، مما دفعها إلى تغيير مسارها والعودة شرقًا.

ونقل موقع الحرة عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن الطائرة "كانت محمّلة بمعدات عسكرية ذات أهمية استراتيجية قد تعزز القدرات القتالية لحزب الله في لبنان"، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي "عازم على منع أي تهديد قادم من لبنان أو سوريا، سواء من خلال تعزيز التواجد العسكري أو عبر العمليات الاستباقية".

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الجيش كثف في الأسابيع الأخيرة من عملياته الاستخباراتية والعسكرية لضرب مسارات التهريب، سواء عبر الطرق البرية أو الجوية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة التوتر على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يسعى الجيش لفرض قواعد جديدة على الأرض.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خلال جلسة حكومية، أن بلاده "ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي"، مشددًا على "أهمية مراقبة النشاط الإيراني في سوريا ولبنان".

وقال نتانياهو: "لن نسمح بأي تهديد يمس بأمن مواطنينا. سنواصل التصدي لمحاولات إيران ووكلائها تسليح حزب الله وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل".

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش "لن يتردد في استخدام القوة لمنع تعاظم قوة حزب الله"، فيما يرى خبراء إسرائيليون أن هذه التطورات، "تظهر استمرار إيران في محاولاتها لتعزيز ترسانة حزب الله بالأسلحة المتطورة".