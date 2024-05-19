مشاهد مباشرة من الجو لموقع مفترض لطائرة الرئيس الإيراني

شفق نيوز/ أظهرت لقطات مصورة من الجو عبر طائرة "أكينجي" المسيرة التركية، مشاهد لجهود البحث والإنقاذ لمروحية الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في سماء إيران.

وظهرت اللقطات المصورة والتي نشرتها وكالة الأناضول مساحات واسعة من الغيوم الكثيفة التي غطت سماء المنطقة المفترضة لموقع الحادث.

AKINCI İHA, İran semalarında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor https://t.co/ovXnx13UcY — AA Canlı (@AACanli) May 19, 2024

وطلبت إيران من تركيا تزويدها بطائرة تعمل بميزة الرؤية الليلية للمساعدة في البحث عن موقع الطائرة المفقودة، وأعلنت تركيا لاحقاً إرسال مسيّرة "أكينجي" ومروحية قادرتين على العمل في الليل.

وأفادت تقارير بأن روسيا سترسل طائرتين ومروحيتين و50 عنصراً للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني والمرافقيه له في رحلته المأساوية.

في ذات السياق، طلبت إيران كذلك من الاتحاد الأوروبي تزويدها بخدمة المسح الجغرافي لحالات الطوارئ حتى تتمكن من معرفة مكان اختفاء طائرة الرئيس ومرافقيه.

يذكر أنه بعد تدشين سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على نهر آرس الحدودي المشترك، وفي الطريق إلى تبريز لتدشين مشروع "تحسين جودة مصفاة تبريز" ظهر الأحد تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن السلطات الإيرانية "لم تصل بعد إلى النقطة المستهدفة من الحادث".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قال إنه "يجب على الجميع أن يصلي من أجل صحة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه".

ودعا خامنئي الإيرانيين إلى عدم القلق، مؤكدا: "شؤون الدولة لن تتعطل".