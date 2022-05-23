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مشادة تتطور لمقتل حارس أمن في سفارة قطر بباريس

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-23T10:59:59+0000
مشادة تتطور لمقتل حارس أمن في سفارة قطر بباريس

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، نقلا عن مصادر بالشرطة الفرنسية، الاثنين، أن شخصا قُتل في سفارة قطر بباريس، واعتقل شخص آخر.

وقالت "فرانس برس" نقلا عن مصدر قريب من التحقيق ومن مكتب المدعي العام في باريس، إن "حارس أمن يعمل في السفارة القطرية بباريس لقي حتفه صباح الاثنين على يد رجل اعتقل بعد الواقعة".

وذكر المصدر أن مشادة وقعت قبيل السابعة صباحا بين الرجلين أمام السفارة في الدائرة الثامنة.

وأفادت النيابة بأن "ملابسات وفاة الحارس لم تعرف بعد بدقة".

وفتح تحقيق في جريمة القتل العمد، كما لم يتم التأكد من أن المشتبه به استخدم سلاحاً.

ونقلت "رويترز" عن مصدر في الشرطة الفرنسية قوله، إن "الحادث الذي قتل فيه أحد حراس الأمن، لا يبدو أنه كان بدافع الإرهاب".

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