مشاجرة تنتهي بمأساة عائلية في شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ أقدم مواطن من ريف الجوادية بمحافظة الحسكة ذات الأكثرية الكوردية شمال شرق سوريا، الثلاثاء، على قتل زوجة ابنه البالغة من العمر 20 عام إثر مشاجرة عائلية.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "عباس همكي وهو من سكان قرية دير الغصن (ديرنا آغي) في ريف الجوادية أقدم على قتل زوجة ابنه بعد مشاجرة عائلية".

وفي التفاصيل، أوضح المصدر أن "المغدورة نوجين علي خليل كانت مقيمة باقليم كوردستان، وطلقها زوجها وعادت إلى أهلها ولجأت إلى دار المرأة (تابعة للإدارة الذاتية) في المدينة وبلغت على زوجها للمطالبة بحقوق اولادها وهم 3 بنات وولد".

وأضاف أن "المغدورة حضرت عدة جلسات في محكمة الشعب بالجوادية، واليوم كان لها جلسة أيضاً للحصول على حقوق أطفالها".

وأردف المصدر، "بعد جلسة المحكمة حدث خلاف بينها وبين والد زوجها الذي اقدم على قتلها أمام اولادها، بثلاث طلقات من مسدس عيار ١٠ ونصف ملم".

وألقت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" القبض على الجاني وأفراد عائلته، وتم تسليم جثة المغدورة إلى ذويها.