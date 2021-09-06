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مشابه لمتحف سُليماني.. إيران تعرض إنشاء متحف لـ"المقاومة" في العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-06T10:43:22+0000
مشابه لمتحف سُليماني.. إيران تعرض إنشاء متحف لـ"المقاومة" في العراق

شفق نيوز/ أعلن مدير متحف المقاومة الإيراني، أصغر فلاح زاده، يوم الاثنين، استعداد بلاده للتعاون مع الجانب العراقي في بناء متحف "المقاومة"، ليكون مشابهاً لمتحف قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.

وقال زاده، إن "متحف الشهيد القائد قاسم سليماني قيد الإكمال، وأنشئ بأقل الامكانيات، وأقيم على شكل معرض، يضم 9 أجنحة…".

وأضاف أن "المتحف الوطني للثورة الإسلامية والدفاع المقدس على استعداد للتعاون مع العراق لإقامة مثل هذا المتحف (قاسم سليماني)"، مردفاً بالقول "يمكننا أن نتعاون مع بعضنا البعض بأي طريقة يراها الأصدقاء العراقيين وتسمح بها البروتوكولات، بالإضافة إلى ذلك، أقترحنا قبل عامين، إنشاء اتحاد المتاحف الإسلامية للدول، وقدمنا نسخة من خطة اتحاد المتاحف للأصدقاء العراقيين".

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