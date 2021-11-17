مسؤول إيراني يؤكد: طحنون بن زايد سيزور طهران

شفق نيوز / أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في (مجلس الشورى الإيراني)، محمود عباس زاده، يوم الأربعاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، إلى طهران الأسبوع القادم.

وذكر عباس زاده، في تصريح أوردته وسائل إعلام إيرانية، أن "طهران أصبحت مركزا للمشاورات الدبلوماسية"، مردفاً بالقول "لا أعرف بالضبط متى سيأتي (الشيخ طحنون) إلى طهران".

وأضاف، أن "رسالة إيران واضحة وتهدف إلى تعميق وتطوير الاتصالات بين دول المنطقة"، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة "إزالة الحواجز في الاتصالات بين إيران مع الدول المجاورة بغية تجاوز الخلافات بالأساليب الدبلوماسية".

وختم المسؤول الإيراني بالإشارة إلى أن "إذا رغب أحد في الوصول إلى طهران، فإن إيران ترحب بذلك من أجل تعزيز الدبلوماسية".