مسؤول إيراني يلمح لبيع جزيرتين ومحافظة لدفع مستحقات المتقاعدين

كشف المدير العام للتأمين الاجتماعي في وزارة العمل الإيرانية سجاد بادام، أن بلاده قد تضطر لبيع جزيرتي “كيش” و”قشم” ومحافظة خوزستان، لدفع مستحقات المتقاعدين.

وقال بادام في مقابلةٍ مع موقع “نود اقتصادي” الإيراني، إنه حتى إذا تم بيع ثلاثة ملايين برميل نفط دون عقوبات واستلام عوائدها بالكامل، فلن تتمكن طهران من حل أزمة المتقاعدين، مؤكداً أن أولوية الحكومة في الوقت الراهن دفع الرواتب في ظل توقف المشاريع التنموية.

وقوبلت تصريحات المدير العام للتأمين الاجتماعي بانتقادات وردود واسعة، على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران.

وتشهد البلاد موجة احتجاجات وإضرابات عمالية في العديد من المدن ضد الغلاء، وارتفاع الأسعار، والرواتب المتدنية فيما يطالب المتقاعدون الذين يبلغ عددهم نحو أربعة ملايين ونصف، بزيادة في معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط الفقر.