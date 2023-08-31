مسؤول إيراني يحذر من أزمة مياه خطيرة تضرب 18 مليون انسان

شفق نيوز/ حذر رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة المياه في إيران، يوم الخميس، من أزمة مياه شرب خطيرة تضرب 18 مليون انسان.

وقال رضا حاجي، إن بلاده تستخدم 94 % من احتياطيات الموارد المائية، مشيرا إلى أن أكثر من 18 مليون شخص سيواجهون أزمة في إمدادات مياه الشرب في 2056.

ولفت إلى أن إيران تستهلك جميع موارد المياه المتجددة، لكنها لا تكفي لسد احتياجات الإيرانيين، مشيرا إلى أنه يتم تعويض العجز من موارد المياه غير المتجددة، حسبما ذكرت وكالة وكالة انباء العمل الإيرانية "إيلنا".

وأوضح حاجي أن إيران استنزفت نحو 30 في المئة من احتياطيات المياه غير المتجددة، مشيرا إلى أن ذلك يجعل إيران تتجاوز حد الإجهاد المائي بمراحل.

وشدد المسؤول الإيراني على أن أزمة المياه ستؤدي إلى فقدان نحو 1.3 مليون شخص لوظائفهم بحلول عام 2056.