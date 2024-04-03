مسؤول إيراني: لا نريد صراعاً مباشراً مع اسرائيل أو امريكا

شفق نيوز/ قال مسؤول إيراني، يوم الأربعاء، إن بلاده لا تريد صراعا مباشرا مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب الهجوم الدامي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي تبعه إدانات عربية ودولية، وتوعد إيراني بالرد.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن المسؤول الإيراني قوله، بحسب ما اوردته "سكاي نيوز عربية"، إنه "نظرا لطبيعة الهجوم على قنصليتنا في دمشق فإن هناك ضغوطا هائلة كي نرد"، موضحاً أن "الضربة في دمشق لا تعني سوى إن إسرائيل تريد جر إيران إلى صراع".

وكان المرشد الإيراني وكبار المسؤولين في طهران توعدوا بالرد على مقتل قياديين بارزين بالحرس الثوري في هجوم دمشق، فيما توجه وفد إيراني إلى دمشق للتحقيق في ملابسات الهجوم.

وكانت تقارير أفادت بتعرض القنصلية الإيرانية في دمشق لهجوم، قيل إن إسرائيل تقف وراءه.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى، ومن بين القتلى القائد بفيلق القدس الإيراني محمد رضا زاهدي.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الثلاثاء، إن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق أمس الإثنين "لن يمر دون رد".