مسؤول إيراني كبير: طهران أبلغت موسكو وواشنطن قبل شن هجمات على إسرائيل

شفق نيوز/ قال مسؤول ايراني كبير، يوم الثلاثاء، إن طهران أبلغت موسكو وواشنطن قبل شن الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

وقبل ساعات، قال الحرس الثوري في بيان، إنه نفذ عملية القصف الصاروخي على إسرائيل، بناءً على قرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبدعم مباشر من الجيش الإيراني."

وأشار البيان إلى أن الهجوم الصاروخي جاء كخطوة انتقامية ضد العدو، عقب استشهاد هؤلاء القادة الذين يعتبرون رموزاً للمقاومة.

كما هدد الحرس الثوري الإيراني، من أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى، مبينا أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات.