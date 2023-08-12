مسؤول إيراني: الظروف مهيأة لبدء الاستثمارات السعودية في بلادنا

شفق نيوز/ عدّ مسؤول إيراني، اليوم السبت، أن الظروف مهيأة لبدء الاستثمارات السعودية في إيران وبالعكس، مع بدء مهام سفير بلاده الجديد مهام عمله في الرياض.

ولفت مساعد شؤون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية مهدي صفري، إلى الزيارة التي قام بها وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي إلى السعودية ولقاءاته ومحادثاته هناك، قائلا "من وجهة نظرنا فإن الأجواء مناسبة جدا ونأمل في تسريع التقدم".

وأضاف صفري ان "في المقابل هناك العديد من مصانع الصلب الإيرانية أيضا تتطلع للاستثمار في السعودية بصورة مشتركة، مبيناً ان "بإمكان إيران تصدير منتجات الصلب، والفواكه، والخضروات، والسيراميك والبورسلان، ومواد البناء إلى السعودية، إذ أن البلاد تتمتع بقدرات وإمكانيات جيدة في مجال الصلب وإنتاج الأدوية النانوية والبايوتكنولوجيا، والمعدات الطبية وغيرها".

وأشار إلى أن "الظروف مهيأة أيضا في إيران للاستثمار في مجال بناء الفنادق وغيرها، وبشكل عام فإن الأجواء موآتية للتجارة وتصدير الخدمات الهندسية".

وفي 10 آذار / مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران الاتفاق برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات.