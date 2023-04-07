مسؤول أوكراني يفند معلومات وثائق مسربة عن تفاصيل "الهجوم المضاد": تضليل روسي

شفق نيوز / كشف مسؤول أوكراني رفيع، اليوم الجمعة، إن تسريبا لوثائق سرية توضح بالتفصيل خططا سرية للولايات المتحدة وحلف الناتو لمساعدة كييف، تبدو وكأنها عملية "تضليل روسية لبث الشكوك حول الهجوم المضاد الذي تخطط له أوكرانيا".

وقال المستشار بالرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولاك، لوكالة رويترز إن البيانات المسربة التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، تحتوي على "كمية كبيرة جدا من المعلومات الوهمية" وأن روسيا تحاول استعادة زمام المبادرة في غزوها.

والجمعة، قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن وثائق حرب سرية توضح خطط واشنطن وحلف شمال الأطلسي لبناء الجيش الأوكراني قبل هجوم مخطط ضد روسيا، نُشرت هذا الأسبوع على تويتر وتليغرام، وفقا لتقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

يُذكر أن وزارة الدفاع الأميركية بصدد التحقيق بشأن تلك الوثائق ومن يقف وراء تسريبها، بعدما ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلغرام، منصة تضم أكثر من نصف مليار مستخدم ومتاحة على نطاق واسع في روسيا.

وتظهر الوثائق الأصلية كصور مخططات لتسليم الأسلحة المتوقعة، وقوة القوات والكتائب، وخطط أخرى، وكان مسؤولو بايدن يعملون على حذفها لكنهم لم ينجحوا حتى مساء الخميس.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي في البنتاغون، سابرينا سينغ، "نحن على علم بالتقارير الواردة عن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والوزارة تراجع الأمر".