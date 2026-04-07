مسؤول أميركي: هجوم "تدمير البنى التحتية" لإيران قد يعلقه ترمب إذا لمس بوادر لإتفاق

رجح مسؤول أميركي رفيع، يوم الثلاثاء، أن الهجوم الكاسح الذي توعد بشنه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب على البنى التحتية في إيران قد يؤجل الى إشعار آخر في حال لمس بوادر "جدية" من طهران للتوصل إلى اتفاق بشأن شروط واشنطن لإيقاف التصعيد العسكري الحاصل في المنطقة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، قوله إن: "ترمب وحده صاحب قرار البدء بتدمير البنية التحتية الإيرانية عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء"، مشيراً إلى أنه "قد يؤجل الهجوم على إيران إذا لمس بوادر حقيقية لاتفاق يلوح في الأفق".

يأتي هذا بالتزامن مع تحذير شديد اللهجة أطلقه ترمب بتدمير جسور ومحطات توليد الطاقة في إيران، بحلول منتصف الليل، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مقبول بالنسبة له قبل انتهاء المدة المحددة.